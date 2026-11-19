Житель Калининградской области попытался уплыть в Литву, чтобы скрыться от уголовного преследования, но оказался за решёткой. Советский городской суд назначил ему 6 лет и 3 месяца колонии строгого режима по совокупности преступлений.

Необычный побег мужчина предпринял 17 сентября. Надев плавательные ласты, он вошёл в реку Неман и направился к литовскому берегу в обход официальных пунктов пропуска. Таким способом житель Советска рассчитывал избежать ответственности по другому уголовному делу.

Однако попытка скрыться за границей провалилась. Мужчину задержали пограничники, после чего он оказался в распоряжении российских правоохранительных органов.

На заседании подсудимый полностью признал вину в незаконном пересечении государственной границы. Он также попросил вынести приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

При определении окончательного срока суд учёл ранее вынесенный приговор Балтийского флотского военного суда. 30 сентября мужчину осудили за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма. Путём частичного сложения наказаний ему назначили 6 лет и 3 месяца колонии строгого режима.

Кроме того, осуждённому запретили администрировать сайты и интернет-каналы в течение трёх лет после освобождения. Приговор по делу о незаконном пересечении границы пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru рассказывал, как переплывший Неман россиянин попросил политическое убежище в Литве, но спустя пять часов его вернули обратно. Литовские пограничники задержали мужчину на берегу, а после проверки отказали ему во въезде. Перед возвращением в Россию ему выдали сухую одежду.