Россиянин, которого удерживали в мошенническом кол-центре в Мьянме, рассказал РИА «Новости», что после выхода из комплекса около суток шёл через джунгли без еды и воды. Вместе с другими людьми, покинувшими центр, он добрался до города Мьявади у границы с Таиландом.

По словам мужчины, перед этим около недели шли бои. Группа вышла из зданий ночью и старалась двигаться без остановок из-за обстрелов с беспилотников. Россиянин рассказал, что по дороге погибли граждане Китая, которые шли вместе с ним.

В скам-центр мужчина попал после того, как знакомые в Таиланде предложили ему осмотреть строительный проект. По его словам, его переправили через реку в Мьянму, где забрали паспорт, телефон и ноутбук.

Напомним, очередного россиянина удалось вызволить из мошеннического колл-центра в Мьянме. Теперь мужчина готовится вернуться домой после нескольких месяцев ожидания помощи от российских дипломатов. В посольстве объяснили, что вызволять людей из подобных центров непросто. Многие из них располагаются в районах Мьянмы, которые контролируют вооружённые антиправительственные группировки. Из-за этого возможности местных властей и иностранных дипломатов проводить операции по освобождению пострадавших ограничены. Российские дипломаты призвали граждан внимательно относиться к предложениям о трудоустройстве в странах Индокитая.