Поиск высокооплачиваемой работы в Юго-Восточной Азии может обернуться для иностранцев настоящей ловушкой: вместо обещанной зарплаты они рискуют оказаться в руках преступников и лишиться свободы. Очередного россиянина удалось вызволить из мошеннического колл-центра в Мьянме. Теперь мужчина готовится вернуться домой после нескольких месяцев ожидания помощи от российских дипломатов.

Как сообщили в посольстве России в Янгоне, гражданина РФ, освобождённого ещё в августе, передали сотрудникам российской дипломатической миссии в Бангкоке. Оттуда его должны отправить на родину через территорию Таиланда.

После освобождения мьянманскими властями мужчину поместили в депортационный центр города Мьявади. В сентябре он обратился за помощью в российское посольство. Дипломатам пришлось организовать взаимодействие сразу с несколькими ведомствами, чтобы добиться его возвращения.

«По итогам скоординированных усилий российский гражданин сегодня был передан сотрудникам дипмиссии в Бангкоке для возвращения его на родину через территорию Таиланда», — рассказали в посольстве.

В операции участвовали сотрудники российской дипмиссии в Янгоне, представитель МВД России во Вьетнаме, который также аккредитован в Мьянме и Лаосе, а также правоохранительные органы принимающей страны.

В посольстве объяснили, что вызволять людей из подобных центров непросто. Многие из них располагаются в районах Мьянмы, которые контролируют вооружённые антиправительственные группировки. Из-за этого возможности местных властей и иностранных дипломатов проводить операции по освобождению пострадавших ограничены.

Российские дипломаты призвали граждан внимательно относиться к предложениям о трудоустройстве в странах Индокитая. Особую осторожность следует проявлять, если незнакомые работодатели обещают высокую зарплату, самостоятельно оформляют визу и оплачивают дорогу.

Подобные схемы вербовки действуют не только в Мьянме, но и в Камбодже и Лаосе. Соискателям предлагают пройти онлайн-собеседование, после чего приглашают в Бангкок. Там прибывших могут встретить представители организаторов, забрать у них документы и нелегально переправить через границу в Мьянму, где заставляют заниматься интернет-мошенничеством.