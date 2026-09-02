Россиянка, сбежавшая из колл-центра в Мьянме, вылетела в Москву
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россиянка Мария Ц., сбежавшая из мошеннического колл-центра в Мьянме, вылетела из Бангкока в Москву. Об этом сообщил РИА «Новости» заведующий консульским отделом российского посольства Илья Ильин.
Перед отъездом девушка отказалась общаться с журналистами. Она пояснила, что врачи центра помощи жертвам торговли людьми посоветовали ей пока не возвращаться к пережитому и не обсуждать это публично.
После оказания медицинской помощи власти Таиланда признали Марию жертвой торговли людьми. Затем она около недели находилась в специализированном центре в провинции Пхитсанулок. Накануне россиянку передали дипломатам, которые доставили её в посольство в Бангкоке и помогли организовать возвращение на родину.
В начале августа Life.ru сообщал, что Мария Ц. выбралась из Мьянмы через реку и была найдена без сознания в таиландском Мае Сай. По данным местной полиции, девушке обещали работу в Мандалае, а затем заставляли участвовать в «романтических аферах» и склонять мужчин к инвестициям в криптовалюту — отказ, по её словам, обернулся избиениями.
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