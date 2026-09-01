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Опубликовано 1 сентября, 10:27

Сбежавшую из скам-центра в Мьянме россиянку передали дипломатам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россиянку Марию Ц., сбежавшую из Мьянмы в Таиланд, передали сотрудникам российского посольства для репатриации. Об этом ТАСС рассказал посол России в Таиланде Евгений Томихин.

До передачи дипломатам девушка находилась в центре помощи жертвам торговли людьми в городе Пхитсанулок. По словам Томихина, россиянка чувствует себя нормально.

1 сентября её доставят в Бангкок. Уже 2 сентября Мария Ц. должна вылететь в Россию рейсовым самолётом.

Скам-центры в Мьянме: как туда заманивают россиян и что делать, если человек пропал
Скам-центры в Мьянме: как туда заманивают россиян и что делать, если человек пропал

В начале августа Life.ru сообщал, что 19-летняя Мария Ц. перебралась из Мьянмы в Таиланд через реку Сай. Вскоре тайская полиция признала её жертвой торговли людьми и заявила, что россиянку передадут дипломатам. Девушку заставляли участвовать в «романтических аферах» и разводить мужчин, склоняя их к вложениям в криптовалюту.

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Николь Вербер
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