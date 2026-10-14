Беременных могут лишить трудовых льгот на Украине: Рада одобрила спорный закон

Верховная рада Украины приняла закон, который предусматривает пересмотр трудовых гарантий для беременных женщин, матерей маленьких детей и сотрудников вредных производств. Изменения затрагивают условия труда, дополнительные выплаты и социальные льготы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Парламент 12 октября одобрил во втором чтении и в целом законопроект № 10147 «О безопасности и здоровье работников на работе». Согласно публикациям украинских СМИ, документ допускает привлечение беременных женщин и матерей детей младше трёх лет к ночной работе. Также речь идёт об отмене гарантии перевода таких сотрудниц на более лёгкий труд.

Изменения могут затронуть и работников предприятий с опасными условиями труда. Как утверждают журналисты, они рискуют потерять право на льготную пенсию, повышенную оплату, сокращённый рабочий день и дополнительные оплачиваемые отпуска. Кроме того, сообщается о пересмотре гарантий бесплатного лечения при производственных травмах.

Против законопроекта ранее выступили 14 украинских отраслевых профсоюзов. Они призвали депутатов пересмотреть документ и привлечь к его доработке представителей работников, специалистов Международной организации труда и Евросоюза. Профсоюзы заявляли, что часть их замечаний не учли при подготовке законопроекта ко второму чтению.

При этом Верховная рада объясняет принятие закона необходимостью приблизить украинские нормы охраны труда к европейским стандартам. В парламенте утверждают, что документ должен улучшить систему оценки профессиональных рисков и повысить ответственность работодателей за безопасность сотрудников.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила ввести обязательную военную службу для всех выпускников украинских школ независимо от пола. По её мнению, юноши и девушки должны проводить в армии от одного до двух лет без каких-либо исключений. Парламентарий также выступила за расширение мобилизации женщин и создание специальных реестров военнообязанных по профессиональным категориям. Такая система, по её замыслу, позволит привлекать женщин к выполнению различных задач в армии. Ранее Безуглая уже призывала направлять украинок хотя бы на тыловые должности.