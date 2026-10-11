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Регион
Опубликовано 11 октября, 18:30

На Украине ужесточат правила отсрочки от призыва для родственников инвалидов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

На Украине могут ужесточить правила предоставления отсрочки от мобилизации родственникам людей с инвалидностью. Соответствующий законопроект, по словам бывшего украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, подготовил офис военного омбудсмена.

«Предложенные изменения подразумевают сужение ряда действующих гарантий для людей с инвалидностью и их семей», — написала Денисова на своей странице в соцсети.

Среди возможных изменений — дополнительные условия для родителей несовершеннолетних детей с инвалидностью. По словам экс-омбудсмена, если в семье воспитывается один такой ребёнок и оба родителя живы, право на отсрочку по этому основанию могут отменить.

Ограничения также могут коснуться родителей детей с тяжёлыми заболеваниями, которым не установили инвалидность. В частности, предлагается учитывать наличие других людей, обязанных участвовать в воспитании ребёнка, а также число несовершеннолетних детей в семье.

Отдельные условия планируют установить для супругов людей с инвалидностью I и II групп. Как утверждает Денисова, отсрочку им могут предоставлять только при условии постоянного ухода за мужем или женой.

Изменения, по её словам, затронут и родственников, ухаживающих за тяжелобольными, а также опекунов людей, признанных судом недееспособными. Для последних могут ввести дополнительное требование об отсутствии других лиц, способных осуществлять опеку или попечительство.

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Татьяна Миссуми
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