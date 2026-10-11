На Украине ужесточат правила отсрочки от призыва для родственников инвалидов

На Украине могут ужесточить правила предоставления отсрочки от мобилизации родственникам людей с инвалидностью. Соответствующий законопроект, по словам бывшего украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, подготовил офис военного омбудсмена.

«Предложенные изменения подразумевают сужение ряда действующих гарантий для людей с инвалидностью и их семей», — написала Денисова на своей странице в соцсети.

Среди возможных изменений — дополнительные условия для родителей несовершеннолетних детей с инвалидностью. По словам экс-омбудсмена, если в семье воспитывается один такой ребёнок и оба родителя живы, право на отсрочку по этому основанию могут отменить.

Ограничения также могут коснуться родителей детей с тяжёлыми заболеваниями, которым не установили инвалидность. В частности, предлагается учитывать наличие других людей, обязанных участвовать в воспитании ребёнка, а также число несовершеннолетних детей в семье.

Отдельные условия планируют установить для супругов людей с инвалидностью I и II групп. Как утверждает Денисова, отсрочку им могут предоставлять только при условии постоянного ухода за мужем или женой.

Изменения, по её словам, затронут и родственников, ухаживающих за тяжелобольными, а также опекунов людей, признанных судом недееспособными. Для последних могут ввести дополнительное требование об отсутствии других лиц, способных осуществлять опеку или попечительство.

Ранее во Львове произошёл очередной конфликт во время мобилизационных мероприятий. На распространившемся в соцсетях видео мужчина, которого называют сотрудником территориального центра комплектования, оскорбляет женщину, снимавшую происходящее на телефон.