Перелёты украинского военно-транспортного Ан-26 через Берлин, Осло и Краков могли быть связаны с отчётами Киева перед странами НАТО о расходовании полученной помощи. Такую версию в разговоре с «Газетой.ru» представил заслуженный военный лётчик Владимир Попов.

По мнению эксперта, европейские поездки могли потребоваться для обсуждения технических вопросов, получения комплектующих и согласования ремонта военной техники. В частности, речь могла идти об обслуживании оставшихся в строю украинских F-16 и замене отдельных бортовых блоков.

«Год же заканчивается — надо отчётность предоставить государствам НАТО, которые помогали», — объяснил Попов возможную причину маршрута.

Лётчик обратил внимание и на особенности самого воздушного судна. Ан-26 относится к военно-транспортной авиации и не предназначен для перевозки руководителей государств. Поэтому, предположил собеседник издания, в поездках могли участвовать военные специалисты, в том числе офицеры и генералы, а не первые лица Украины.

Попов считает, что за этими перелётами, вероятнее всего, стояли рабочие и технические задачи, а не крупные политические переговоры.

25 ноября Life.ru сообщал о новом американском пакете стоимостью $621,9 млн, предназначенном для поддержания боеспособности украинских F-16. В него вошли оборудование, комплектующие и услуги по техническому обслуживанию и логистическому обеспечению истребителей.