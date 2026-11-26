Введение Евросоюзом квот на импорт стали нанесло серьёзный удар по украинской экономике. Об этом заявил генеральный директор компании «Метинвест» Юрий Рыженков в интервью Fortune.

По словам предпринимателя, при введении торговых ограничений Брюссель не учёл особое положение украинских производителей. Предприятия сталкиваются с перебоями в энергоснабжении, логистическими трудностями и дефицитом работников, однако оказались в одинаковых условиях с другими поставщиками стали из-за пределов Евросоюза.

Рыженков предупредил, что без доступа к европейскому рынку украинская металлургия рискует прекратить существование. На фоне нынешних трудностей предприятиям становится всё сложнее сохранять рентабельность и привлекать необходимые инвестиции.

Напомним, по итогам сентября объём выплавки стали на Украине сократился до 131 тысячи тонн — на 52,7% по сравнению с августом. На фоне остановки крупных предприятий представители отрасли призывали украинские власти снизить налоговую нагрузку на заводы и сохранить отсрочки от мобилизации для их сотрудников.