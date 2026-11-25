Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для поддержания боеспособности истребителей F-16. Стоимость пакета оценивается в $621,9 млн, следует из уведомления американского ведомства.

В перечень поставки вошли патронные и пороховые устройства, лабораторное оборудование, а также транспортная поддержка. Эти позиции дополнят ранее заключённый контракт на обслуживание самолётов, сумма которого не достигала установленного порога для обязательного уведомления Конгресса. Финансирование предполагается обеспечить за счёт программы JUMPSTART. Средства на закупку предоставят Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Использовать американские деньги для этой сделки не планируется.

В Госдепартаменте считают, что поставка укрепит возможности украинской ПВО и поможет Киеву противостоять нынешним и будущим угрозам. Ведомство также указало, что Украина сможет интегрировать оборудование и услуги в структуру своих вооружённых сил без дополнительных затруднений.

Подрядчиков выберут на конкурсной основе в соответствии с федеральными правилами закупок США. При этом Вашингтон не располагает сведениями о предполагаемых компенсационных соглашениях в рамках сделки. Для её реализации также не потребуется направлять на Украину дополнительных американских государственных служащих или представителей компаний.

«Предлагаемая продажа служит внешнеполитическим целям и целям национальной безопасности Соединённых Штатов, повышая безопасность страны-партнёра. Реализация этой предлагаемой продажи не окажет негативного влияния на боеготовность вооружённых сил США», — подчёркивает Госдеп.

Ранее глава португальского МИД заявил, что страна не может передать Украине дополнительные истребители F-16, поскольку они необходимы для защиты самой страны. По словам министра, вооружённые силы страны отвечают за безопасность не только суши, но и обширной морской территории. Он оценил существующие риски для Португалии как достаточно высокие, поэтому Лиссабон не готов отказываться от своих боевых самолётов. Впрочем, полностью исключать дальнейшую помощь Украине министр не стал. Португалия допускает поставки оборудования для F-16 и участие в подготовке украинских лётчиков.