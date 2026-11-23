НАТО направит в Польшу самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS после падения трёх ракет на территории страны. Об этом сообщил журналист Алекс Рауфоглу в соцсети X. Решение также подтвердил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

По словам Залевского, предоставление самолёта позволит польским военным лучше отслеживать обстановку в воздухе и оперативнее реагировать на возможные угрозы. Решение принято по итогам консультаций союзников в Брюсселе.

AWACS оснащён мощной радиолокационной системой, способной обнаруживать воздушные цели на большом расстоянии. Такие самолёты используются для наблюдения за воздушным пространством, координации истребителей и передачи информации командным центрам. Всего в распоряжении НАТО находятся 14 подобных машин, базирующихся в Германии.

Поводом для усиления наблюдения стал инцидент 20 ноября, когда на территории Польши упали три воздушных объекта. Как ранее сообщал Life.ru со ссылкой на польскую прокуратуру, предварительное исследование обломков показало, что все они были крылатыми ракетами Х-101 российского производства. Фрагменты обнаружили в Новом Липовце, Руднике-над-Саном и Молодыче.

Польские власти связывают произошедшее с российскими ударами по Украине. При этом Варшава намерена добиваться от союзников не только дополнительного воздушного наблюдения, но и усиления противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО.