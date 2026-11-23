Министерство иностранных дел Польши намерено вызвать российского посла Георгия Михно из-за инцидента с падением ракет на территории республики. Варшава утверждает, что воздушное пространство страны якобы нарушили российские средства поражения. Об этом сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр.

По словам представителя МИД, дата встречи пока не определена. Прежде польские власти намерены завершить необходимые процедуры с участием военных и спецслужб.

«Посол Российской Федерации будет вызван», — сказал Вевюр журналистам.

Поводом стал инцидент 20 ноября. Тогда министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о падении на территории страны трёх воздушных объектов. Первоначально речь шла о двух ракетах и предположительно реактивном беспилотнике, принадлежность которых польская сторона связала с Россией.

Ранее Life.ru сообщал о решении НАТО провести экстренное заседание Североатлантического совета из-за падения ракет и предполагаемого беспилотника в Польше. Польский премьер Дональд Туск уже проинформировал руководство альянса о произошедшем. Он назвал «ракеты» предполагаемой преднамеренной провокацией. Российская сторона отвергает обвинения Варшавы в нарушениях воздушного пространства.