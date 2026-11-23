В польской прокуратуре заявили о найденных на востоке стране обломков трёх ракет. Согласно сообщению о первичном анализе, они относятся к ракетам Х-101 российского производства.

Фрагменты обнаружили в Нове-Липце, Руднике и Молодыче. Польские власти утверждают, что одна из ракет упала примерно в 35 километрах от района первых учений «коалиции желающих» под руководством Германии и Франции. Манёвры проходили неподалёку от украинской границы.