Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ждёт подтверждения «твёрдых фактов» после падения трёх объектов на территории страны. Он также пообещал высказать Москве своё отношение к инциденту, если в деле подтвердится «русский след».

Напомним, инцидент произошёл в пятницу, 20 ноября. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в воздушное пространство страны, предположительно, вошли две ракеты и беспилотник. Польские власти нашли обломки в трёх местах. По данным Бюро национальной безопасности, один объект якобы идентифицировали как российскую ракету Х-101; второй, по предварительной оценке, также мог быть ракетой, а третий — реактивным беспилотником. Премьер-министр Дональд Туск уверенно заявил, что упавшие объекты были российскими, но не привёл доказательств. Сикорский сообщил, что инцидент также обсудят в Брюсселе на военном и политическом уровнях.