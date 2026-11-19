Польша вновь подняла перед США вопрос о создании постоянной американской военной базы и приобретении ракет Tomahawk. Подробностями переговоров в Вашингтоне поделился замминистра обороны Цезарий Томчик.

Его собеседником стал заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Томас ДиНанно. Помимо размещения военного объекта, представители двух стран затронули совместные промышленные проекты и укрепление восточного фланга НАТО. По словам Томчика, американский Госдепартамент выразил готовность поддержать инициативы Варшавы.

ДиНанно также курирует программу Foreign Military Financing, позволяющую союзникам Вашингтона приобретать оружие за счёт кредитов и государственных гарантий. В сентябре при его участии стороны заключили шестое соглашение по этому механизму на четыре миллиарда долларов. После подписания документа общая сумма доступного польским властям финансирования приблизилась к 20 миллиардам.