Польша рассчитывает получить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки для них. Переговоры с Вашингтоном продвигаются успешно, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш после возвращения из США.

По словам главы ведомства, Варшава направила запрос на приобретение такого вооружения ещё несколько месяцев назад. Теперь польская сторона получила положительный сигнал от Пентагона, однако окончательное решение о возможной продаже должен принять Конгресс США.

«Переговоры на тему «Томагавков» идут очень хорошо», — сообщил министр, подводя итоги визита. Его заявление приводит портал Wirtualna Polska.

Помимо ракет, представители двух стран обсудили создание постоянной американской военной базы на польской территории. Косиняк-Камыш заявил, что Пентагон поддерживает эту идею, но окончательное решение остаётся за Белым домом. Ожидается, что вопрос может проясниться в начале декабря.

Ещё одним результатом поездки стало подписание соглашения о сотрудничестве оборонных предприятий. Варшава заинтересована в совместных проектах с американскими производителями вооружений и расширении промышленной кооперации.

Tomahawk — американские крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для поражения наземных целей. В зависимости от модификации они способны преодолевать более тысячи километров. Их используют вооружённые силы США и Великобритании.

Польша уже пыталась приобрести такие ракеты в 2015 году, однако тогда переговоры не завершились сделкой. Сейчас стороны вновь обсуждают возможную поставку, но количество вооружений, стоимость контракта и сроки передачи пока не объявлены.

Польские власти уже оценивали стоимость создания постоянной американской военной базы. Как сообщал Life.ru 26 сентября 2025 года со ссылкой на Rzeczpospolita, проект под названием «Форт Трамп» может обойтись Варшаве примерно в 4,4 млрд долларов. Предполагается, что объект сможет принять около пяти тысяч военнослужащих США. В качестве возможных мест строительства рассматриваются районы Вроцлава, Познани и Щецина. При этом окончательное решение Вашингтона о размещении базы пока не принято.