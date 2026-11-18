Португалия не сможет передать Украине дополнительные истребители F-16, поскольку они необходимы для защиты самой страны. Об этом заявил глава португальского МИД Паулу Ранжел на пресс-конференции в Киеве.

«Что касается собственно самолётов, это невозможно, потому что они крайне необходимы для защиты воздушного пространства Португалии», — пояснил министр.

По словам Ранжела, вооружённые силы страны отвечают за безопасность не только суши, но и обширной морской территории. Он оценил существующие риски для Португалии как достаточно высокие, поэтому Лиссабон не готов отказываться от своих боевых самолётов.

Впрочем, полностью исключать дальнейшую помощь Украине министр не стал. Португалия допускает поставки оборудования для F-16 и участие в подготовке украинских лётчиков.

При этом никаких новых обязательств Ранжел не озвучил. Он подчеркнул, что возможности такой поддержки ещё предстоит оценить с учётом бюджета португальского Министерства обороны.