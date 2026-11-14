Украина испытывает нехватку боеспособных истребителей F-16 из-за постоянных ремонтов самолётов, переданных западными странами. Об этом сообщил Владимир Зеленский, признав, что имеющаяся авиация не позволяет обеспечить необходимое количество машин в воздухе.

По его словам, украинским военным требуется одновременно задействовать в 2,5 раза больше самолётов, чем они используют сейчас. Формально необходимая техника имеется, однако значительная её часть недоступна для выполнения задач из-за технического состояния.

«На бумаге все это есть, но они постоянно в ремонте, потому что F-16 не новые», — приводит слова Зеленского издание «Общественное. Новости».

Проблемы с обслуживанием западных истребителей поднимались и ранее. В начале октября Зеленский рассказывал, что около половины украинских F-16 длительное время находятся на ремонте в европейских странах. По его словам, задержки с возвращением самолётов сокращают возможности украинской авиации.

Ранее американская газета The Wall Street Journal предупреждала, что при сохранении существующих темпов технического обслуживания Украина рискует к концу 2026 года остаться без исправных F-16. По данным издания, проверки отдельных самолётов в Бельгии могут занимать до 40 недель.