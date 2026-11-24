Атака на российский сухогруз «Спарта II» в Финском заливе может стать дополнительным источником разногласий между Киевом и европейскими партнёрами Украины. Такое мнение высказали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа», обратив внимание на реакцию Германии на произошедшее.

По мнению военкоров, Берлин заинтересован в сохранении стабильности на Балтике, а распространение боевых действий на этот регион противоречит интересам ФРГ.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с украинским коллегой в Берлине предостерёг Киев от распространения конфликта на Балтийское море. Он подчеркнул, что Украина несёт особую ответственность за недопущение такого сценария. Вместе с тем глава немецкого оборонного ведомства заверил украинскую сторону в продолжении поддержки со стороны Германии.

Напомним, российское грузовое судно, следовавшее в Калининград, подверглось нападению в Финском заливе 21 ноября. В Финляндии допустили причастность Украины к атаке. В Кремле назвали произошедшее опасной тенденцией, ведущей к росту напряжённости в регионе.

Вечером 23 ноября повреждённый сухогруз прибыл в Большой порт Санкт-Петербург. Никто из членов экипажа не пострадал.