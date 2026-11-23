Экипаж российского сухогруза, атакованного беспилотниками в Финском заливе, благополучно вернулся на родину. Вечером 23 ноября моряки сошли на берег в Большом порту Санкт-Петербурга. Никто из них не пострадал, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Добраться до Петербурга удалось и самому повреждённому судну. По словам главы региона, сухогруз вместе с грузом прибыл в порт и остаётся на плаву. Дрозденко поблагодарил всех, кто участвовал в спасении российских моряков и оказании им помощи.

«Сегодня в 20:00 экипаж судна, попавшего под атаку БПЛА в международных водах Финского залива утром 21 ноября, вернулся в Россию и сошёл на берег в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург». Пострадавших нет», — написал губернатор.

Напомним, 21 ноября два беспилотника атаковали российский сухогруз, следовавший в Калининград. По информации Дрозденко, нападение произошло в международных водах Финского залива примерно в трёх морских милях от российской границы. После инцидента Финляндия направила к повреждённому кораблю пограничников, чтобы обеспечить безопасность мореплавания и оказать необходимую помощь.