Berliner Zeitung назвала саммит ШОС сигналом о многополярном мире

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стал для Запада сигналом о формировании более многополярного мира. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

В материале издания говорится, что организация всё активнее представляет себя как альтернативную модель международного порядка, где не доминируют США.

«Для Запада сигнал из Бишкека должен быть однозначным. ШОС всё увереннее позиционирует себя как контрмодель международному порядку, в котором доминируют США», — отмечается в публикации.

Авторы статьи обратили внимание на участие в саммите лидеров Китая, России, Индии и Турции. В Berliner Zeitung назвали Си Цзиньпина, Владимира Путина, Нарендру Моди и Реджепа Тайипа Эрдогана одними из наиболее влиятельных руководителей незападного мира. Также газета отметила, что ещё более десятка государств выразили заинтересованность в расширении взаимодействия с ШОС.

Ранее президент России Владимир Путин оценил влияние Шанхайской организации сотрудничества через совокупный масштаб входящих в неё государств. По его словам, объединение представляет собой значительную часть мировой экономики и населения. На страны ШОС приходится более половины населения планеты, а их суммарная доля в мировом ВВП составляет около трети.