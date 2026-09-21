На Украине при Владимире Зеленском сформировалась «новая каста олигархов», тесно связанная с государственным аппаратом. К такому выводу пришёл автор Berliner Zeitung, анализируя изменения в политической и экономической системе страны.

Издание отмечает, что Зеленский пришёл к власти с обещаниями бороться с влиянием крупных бизнесменов. Однако, по мнению автора материала, внимание властей оказалось сосредоточено прежде всего на части прежних олигархов, тогда как коррупционные проблемы в политических кругах и окружении президента сохранялись.

Berliner Zeitung связывает этот вывод в том числе с коррупционными расследованиями последних лет. Авторы считают, что вместо прежней модели влияния крупного бизнеса возникла новая система, участники которой значительно теснее связаны с государственными структурами.

Одним из крупнейших дел стала операция «Мидас». НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляли о раскрытии преступной организации в энергетическом секторе, участникам которой вменяется создание коррупционной схемы вокруг государственного «Энергоатома». Следствие по делу продолжается, вина подозреваемых должна быть установлена судом.

В рамках этого расследования подозрения получили бизнесмен Тимур Миндич и ряд бывших и действующих чиновников. Антикоррупционные органы Украины также сообщали о расширении круга фигурантов и новых эпизодах предполагаемого отмывания средств.

Ранее Life.ru сообщал, что антикоррупционные расследования всё сильнее затрагивают окружение Зеленского. The Economist тогда отмечал, что происходящее усиливает политическое давление на украинского лидера.