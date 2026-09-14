Бёрнем может стать последним премьер-министром Британии

Энди Бёрнем может стать последним премьер-министром Соединённого Королевства, если Шотландия добьётся независимости. Такой прогноз сделал первый министр страны Джон Суинни.

Его заявление приводит шотландское издание Holyrood. Поводом стали слова Бёрнема о возможности нового референдума, если эту идею поддержит большинство шотландцев.

В понедельник представители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о праве народов на самоопределение. Документ предусматривает возможность проведения голосований о независимости.

«Если его мышление последовательно, то то, что он сказал в палате общин в среду, является для меня абсолютно важным моментом, и именно поэтому я думаю, что он будет последним премьер-министром Соединённого Королевства», — заявил Суинни.

По словам первого министра, результаты опросов показывают готовность жителей Шотландии поддержать отделение от Великобритании. Политик считает, что референдум необходимо провести до окончания полномочий нынешнего созыва парламента в 2031 году.

В мае шотландские депутаты поддержали обращение к Лондону с требованием разрешить новое голосование. Для этого Эдинбург намерен воспользоваться статьёй 30 закона об автономии Шотландии от 1998 года.

Такая же процедура позволила провести референдум 2014 года. После него британские власти неоднократно отклоняли новые запросы шотландской стороны.

Ранее Life.ru сообщал, что парламент Шотландии поддержал призыв провести референдум о независимости. За инициативу выступили 72 депутата, против — 55.