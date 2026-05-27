Freedom? Политолог оценил шансы Шотландии выйти из состава Великобритании

Парламент Шотландии поддержал призыв депутатов о проведении референдума о независимости от Великобритании. Политический процесс в регионе набирает обороты. О том, есть ли у шотландцев шансы, Life.ru рассказал политолог-международник Владимир Оленченко.

По его словам, тема независимости от Лондона была актуальна примерно с конца 90-х годов, но вопрос снова начали поднимать, когда Британия вышла из ЕС, а Эдинбург этого не хотел.

В самой Шотландии Шотландская партия, которая отстаивает независимость, на выборах потеснила и консерваторов, и лейбористов. Этот вопрос дважды ставился и дважды был на грани того, что будет принято решение. Сейчас, наверное, созрели обстоятельства. Владимир Оленченко Политолог-международник

Политолог не исключил, что сейчас Шотландия хочет вернуться в Евросоюз для более стабильного развития, поскольку сегодня экономическое положение Великобритании ухудшается и особых перспектив улучшения нет, а нынешний руководитель, премьер-министр Кир Стармер, не отличается высокими управленческими качествами. Подобные настроения ещё больше ослабляют позиции Стармера, который и без того на волоске от отставки, заключил политолог.

Напомним, что в мае Шотландская национальная партия (ШНП) набрала 58 мест на региональных выборах, став самой крупной фракцией в Парламенте Шотландии. Эта политсила является сторонником независимости.