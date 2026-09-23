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Опубликовано 23 сентября, 01:40

Бёрнем обозначил Трампу жёсткую позицию Британии по Фолклендам

Энди Бёрнем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval

Энди Бёрнем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval

Великобритания намерена придерживаться своей позиции по Фолклендским островам и защищать право их жителей на самоопределение. Об этом премьер-министр страны Энди Бёрнем заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

«Позиция совершенно ясна: мы будем твёрдо противостоять любым угрозам. Мы будем защищать право жителей Фолклендских островов на самоопределение и их право оставаться британцами», — приводит слова Бёрнема Reuters.

Премьер-министр отметил, что отдельно донёс эту позицию до американского президента. По словам Бёрнема, Трамп хорошо понял позицию Лондона по вопросу спорного архипелага.

Вопрос Фолклендских островов остаётся предметом спора между Великобританией и Аргентиной. Буэнос-Айрес считает архипелаг своей территорией и называет его Мальвинскими островами. Лондон, в свою очередь, отстаивает право жителей островов на самоопределение.

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Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал признать Фолклендские острова аргентинской территорией, которая, по его оценке, находится под британской оккупацией. Израильский политик также обратился к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху с призывом официально поддержать претензии Аргентины на архипелаг.

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Лия Мурадьян
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