Бёрнем обозначил Трампу жёсткую позицию Британии по Фолклендам
Энди Бёрнем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval
Великобритания намерена придерживаться своей позиции по Фолклендским островам и защищать право их жителей на самоопределение. Об этом премьер-министр страны Энди Бёрнем заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
«Позиция совершенно ясна: мы будем твёрдо противостоять любым угрозам. Мы будем защищать право жителей Фолклендских островов на самоопределение и их право оставаться британцами», — приводит слова Бёрнема Reuters.
Премьер-министр отметил, что отдельно донёс эту позицию до американского президента. По словам Бёрнема, Трамп хорошо понял позицию Лондона по вопросу спорного архипелага.
Вопрос Фолклендских островов остаётся предметом спора между Великобританией и Аргентиной. Буэнос-Айрес считает архипелаг своей территорией и называет его Мальвинскими островами. Лондон, в свою очередь, отстаивает право жителей островов на самоопределение.
Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал признать Фолклендские острова аргентинской территорией, которая, по его оценке, находится под британской оккупацией. Израильский политик также обратился к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху с призывом официально поддержать претензии Аргентины на архипелаг.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.