Бёрнем объявил о разработке Британией военной техники для Украины

Великобритания намерена адаптировать военную технику, которую Украина получает от других стран, с помощью собственных разработок. Лондон также продолжит создавать новые военные решения для применения непосредственно на украинском поле боя, сообщила канцелярия премьер-министра Энди Бёрнема после его встречи с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским.

«Великобритания продолжит разрабатывать инновационные военные решения для использования на поле боя на Украине, в том числе дооснащать британскими средствами технику, переданную другими партнёрами», — заявил Бёрнем.

В ходе переговоров в Лондоне Бёрнем представил новый пакет британских лёгких многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles. По данным канцелярии, стороны обсуждали способы усилить украинскую оборону в ответ на массированные налёты. Ещё одним вопросом стали ракеты большой дальности. Зеленский и Бёрнем рассмотрели возможность ускорить поставки оборонного вооружения Украине до наступления зимы.

В канцелярии британского премьера отметили, что в начале встречи Зеленский и Бёрнем также обсудили атаки на энергетическую инфраструктуру после призыва президента США Дональда Трампа к энергетическому перемирию.

Тем временем Сара Вагенкнехт, политик из партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», раскритиковала Фридриха Мерца за сокращение социальных расходов ради поддержки Украины. Она заявила, что слова канцлера о том, что эти средства не влияют на финансирование социальной сферы и образования в Германии, не соответствуют действительности. Мерц утверждал, что ни один евро не уходит на украинские нужды. Вагенкнехт назвала такие заявления оторванными от реальности.