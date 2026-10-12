Бёрнэм закрыл вопрос о новом референдуме, но решил сблизить Британию с Евросоюзом

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм заявил, что его правительство не планирует проводить новый референдум о возвращении страны в Евросоюз. При этом Лондон намерен углублять экономическое сотрудничество с Брюсселем.

«Я не открываю заново референдум. Я уважаю результаты референдума. Но я займу прагматичный подход, чтобы подтолкнуть к росту британскую экономику и повысить взаимодействие по борьбе с лодками, пересекающими пролив», — заявил Бёрнэм, выступая в Палате общин.

Премьер подчеркнул, что не собирается нарушать обещания, с которыми Лейбористская партия шла на парламентские выборы 2024 года. Это означает, что нынешнее правительство пока исключает возвращение Великобритании в единый рынок и таможенный союз ЕС.

Также Лондон не планирует восстанавливать свободу передвижения граждан между Великобританией и странами Евросоюза.

В то же время Бёрнэм считает, что отказ от улучшения торговых отношений с ЕС был бы безответственным. Правительство намерено искать возможности для снижения барьеров во взаимной торговле и расширения сотрудничества по миграционным вопросам.

Ранее Life.ru сообщал, что Энди Бёрнэм допустил возможность возвращения Великобритании в Евросоюз в рамках пересмотра долгосрочных отношений с Брюсселем. Премьер тогда перечислил несколько сценариев — от сохранения нынешней модели до вступления в таможенный союз, единый рынок или полного восстановления членства. При этом конкретного механизма принятия такого решения он тогда не называл.