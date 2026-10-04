«Беседа двух статусных людей»: Захарова резко высказалась об интервью Новикова* Дудю*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бывшего адвоката Илью Новикова* предателем России, комментируя его интервью Юрию Дудю*. Дипломат опубликовала заявление в своём телеграм-канале.

«Беседа двух статусных людей: объявленного в розыск предателя и террориста Новикова*, принявшего гражданство Украины, и обитающего в Испании экстремиста и иноагента Дудя*, в этом интервью рассказавшего о том, сколько его налогов идёт через испанскую корону на поддержку киевского режима», — написала она.

Захарова обратила внимание, что Новиков* в интервью пытался обелить киевский режим. Он уверял, что русский язык вовсе не запрещён, а просто использовать его стало якобы «дурным тоном». Новиков* пояснил, что многих уже «выдрессировали» говорить по-украински, как «кассирш в магазинах». И никаких расправ за русскую речь якобы на Украине нет. Захарову возмутила подобная ложь. Она напомнила, что все случаи публично освещались и перечислялись.

«Подробно рассказывали о международно-правовом аспекте притеснений за использование русского языка, когда 12 июня 2026 года Зеленский подписал принятый Верховной Радой ещё в декабре 2025-го закон, в соответствии с которым русский язык исключили из перечня охраняемых Европейской хартией региональных языков и языков меньшинств», — также напомнила дипломат.

Ранее Life.ru сообщал, что 29 сентября Басманный суд Москвы заочно арестовал Дудя* на два месяца. Блогеру предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Срок ареста будет отсчитываться с момента его задержания или передачи российским правоохранительным органам.

Больше новостей о расследованиях и делах террористической направленности — в разделе «Терроризм» на Life.ru.