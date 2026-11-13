Пострадавший при взрыве автомобиля в Москве Сергей Заворотный в прошлом встречался с писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом, расследовал судьбу нацистского преступника Мартина Бормана и работал в Латинской Америке. Неизвестные широкой публике подробности биографии 72-летнего журналиста раскрыл военкор Александр Коц в материале для KP.ru.

По словам Коца, в 1986 году Заворотный, работавший собственным корреспондентом «КП», познакомился с Маркесом на международной встрече в мексиканской Истапе. Писатель охотно общался с советским журналистом, а спустя восемь лет они вновь поговорили — на этот раз по телефону. Тогда Маркес посетовал на отношение российских издателей к авторским правам, но признался, что не возражает против популярности своих произведений в России.

Другой эпизод связан с поездкой Заворотного в Чили в 1996 году. Журналист заинтересовался сообщениями о паспорте на имя Рикардо Бауэра, который историки связывали с возможным бегством Мартина Бормана в Южную Америку. Сам документ корреспондент не увидел, однако местный коллега передал ему нотариально заверенную копию.

Во время той же командировки Заворотный попытался посетить немецкую колонию «Дигнидад», известную впоследствии громкими уголовными делами. По воспоминаниям, приведённым Коцем, журналиста и его спутников выставили за ворота после того, как узнали, что перед ними корреспондент из Москвы. На обратном пути за ними некоторое время следовали легкомоторные самолёты.

Позднее Заворотный занимался политической работой на Украине и стал пресс-секретарём бывшего премьер-министра Николая Азарова. Именно в этом качестве его имя вновь оказалось в новостях после взрыва внедорожника в московском Чертанове.

Коц завершил рассказ пожеланием коллеге вновь вернуться к журналистской работе.

«Пусть Сергей Борисович ещё напишет. Мы прочтём», — написал военкор.

Автомобиль Заворотного взорвался вскоре после выезда со двора на Кировоградской улице. По предварительным данным, под днищем машины могло находиться самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами, впоследствии он впал в кому. Следственный комитет возбудил уголовное дело.