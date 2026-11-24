Россияне всё чаще жалуются на сильное раздражение от обычных бытовых звуков. О росте таких обращений и проявлениях мизофонии рассказывает SHOT со ссылкой на психологов.

По данным канала, особенно тяжело некоторым людям переносить звуки жевания, глотания и причмокивания. Раздражение также могут вызывать чужое дыхание, шуршание пищевых упаковок и пакетов, щелчок открывающейся алюминиевой банки и даже звук пилочки для ногтей.

Психологи объясняют такую реакцию мизофонией — состоянием, при котором привычные для большинства людей шумы вызывают непропорционально сильные негативные эмоции. Человека может буквально выводить из себя тихий повторяющийся звук, хотя окружающие при этом не делают ничего необычного.

Иногда неприятные ощущения возникают даже при наблюдении за однообразными движениями. Например, раздражителем может стать собеседник, постоянно покачивающий ногой.

Приступ раздражения не всегда ограничивается злостью. По словам специалистов, человек может испытывать отвращение, напряжение мышц и учащённое сердцебиение. Ему становится сложнее сосредоточиться, а после эмоциональной вспышки появляется чувство вины перед окружающими.

При этом человек нередко понимает, что никто не пытается специально его раздражать. Однако справиться с возникшей реакцией бывает трудно, даже если источник звука совершенно безобиден.