«Бесконечный цикл»: У немцев заметили усталость от заезженной пластинки Зеленского
Колумнист BZ заявил об усталости немцев от просьб Зеленского
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Постоянные просьбы Владимира Зеленского о новых поставках оружия и финансировании вызывают всё большую усталость в Германии. Такое мнение выразил колумнист Berliner Zeitung Николас Бутылин.
По его оценке, выступления украинского президента перед немецкой аудиторией стали повторяться по одному сценарию: парламент, конференция или видеосвязь — и очередное обращение за поддержкой. Автор считает, что за четыре с половиной года эта картина стала привычной.
Изменение настроений Бутылин связывает с финансовой нагрузкой на жителей ФРГ. Он указывает на подорожание электричества, газа и продуктов, на фоне которого Киев продолжает с наглостью запрашивать дополнительную помощь.
Если в 2022 году обращения Украины воспринимались как «крик о помощи», то теперь, по выражению колумниста, они напоминают «бесконечный цикл». Бутылин также обращает внимание на дискуссию о возвращении украинских беженцев на родину. По его мнению, предложения, которые весной 2022 года вызвали бы резкое политическое осуждение, теперь всё чаще звучат от представителей власти.
Ранее Владимир Зеленский обратился к американским сенаторам с просьбой оказать давление на администрацию Дональда Трампа, чтобы добиться возобновления поставок вооружений и полноценного обмена разведданными. Украинский политик пожаловался на ограничения, которые Вашингтон якобы ввёл без официального объявления.
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