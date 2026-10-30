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Опубликовано 30 октября, 20:01

«Бесконечный цикл»: У немцев заметили усталость от заезженной пластинки Зеленского

Колумнист BZ заявил об усталости немцев от просьб Зеленского

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Постоянные просьбы Владимира Зеленского о новых поставках оружия и финансировании вызывают всё большую усталость в Германии. Такое мнение выразил колумнист Berliner Zeitung Николас Бутылин.

По его оценке, выступления украинского президента перед немецкой аудиторией стали повторяться по одному сценарию: парламент, конференция или видеосвязь — и очередное обращение за поддержкой. Автор считает, что за четыре с половиной года эта картина стала привычной.

Изменение настроений Бутылин связывает с финансовой нагрузкой на жителей ФРГ. Он указывает на подорожание электричества, газа и продуктов, на фоне которого Киев продолжает с наглостью запрашивать дополнительную помощь.

Если в 2022 году обращения Украины воспринимались как «крик о помощи», то теперь, по выражению колумниста, они напоминают «бесконечный цикл». Бутылин также обращает внимание на дискуссию о возвращении украинских беженцев на родину. По его мнению, предложения, которые весной 2022 года вызвали бы резкое политическое осуждение, теперь всё чаще звучат от представителей власти.

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Татьяна Миссуми
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