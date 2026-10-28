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Опубликовано 28 октября, 19:12

ПВО и беспилотники: Нидерланды пообещали Зеленскому «зимнюю помощь» на полмиллиарда евро

Нидерланды выделят Украине зимний пакет военной помощи на €500 млн

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Нидерланды выделят Украине дополнительные €500 млн на военную помощь к зиме. В пакет войдут средства противовоздушной обороны и беспилотники, сообщил премьер-министр королевства Роб Йеттен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Гааге.

«Сегодня я могу объявить о дополнительном пакете «зимней» военной помощи в размере 500 млн евро», — заявил глава правительства.

В тот же день власти Нидерландов представили программу невоенной поддержки Украины на €1,2 млрд в течение трёх лет. Она предусматривает помощь энергетике и водоснабжению, восстановлению инфраструктуры и сотрудничеству компаний двух стран. Это отдельная программа, не входящая в объявленный Йеттеном военный пакет.

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Ранее Life.ru рассказывал, что новый пакет итальянской военной помощи Украине остаётся без даты отправки: премьер Джорджа Мелони ожидает промежуточных выборов в США. Решение ожидалось ещё в июле, затем в сентябре, а позднее — после съезда партии «Лига».

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Татьяна Миссуми
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