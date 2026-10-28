ПВО и беспилотники: Нидерланды пообещали Зеленскому «зимнюю помощь» на полмиллиарда евро
Нидерланды выделят Украине зимний пакет военной помощи на €500 млн
Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Нидерланды выделят Украине дополнительные €500 млн на военную помощь к зиме. В пакет войдут средства противовоздушной обороны и беспилотники, сообщил премьер-министр королевства Роб Йеттен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Гааге.
«Сегодня я могу объявить о дополнительном пакете «зимней» военной помощи в размере 500 млн евро», — заявил глава правительства.
В тот же день власти Нидерландов представили программу невоенной поддержки Украины на €1,2 млрд в течение трёх лет. Она предусматривает помощь энергетике и водоснабжению, восстановлению инфраструктуры и сотрудничеству компаний двух стран. Это отдельная программа, не входящая в объявленный Йеттеном военный пакет.
Ранее Life.ru рассказывал, что новый пакет итальянской военной помощи Украине остаётся без даты отправки: премьер Джорджа Мелони ожидает промежуточных выборов в США. Решение ожидалось ещё в июле, затем в сентябре, а позднее — после съезда партии «Лига».