ПВО и беспилотники: Нидерланды пообещали Зеленскому «зимнюю помощь» на полмиллиарда евро

Нидерланды выделят Украине дополнительные €500 млн на военную помощь к зиме. В пакет войдут средства противовоздушной обороны и беспилотники, сообщил премьер-министр королевства Роб Йеттен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Гааге.

«Сегодня я могу объявить о дополнительном пакете «зимней» военной помощи в размере 500 млн евро», — заявил глава правительства.

В тот же день власти Нидерландов представили программу невоенной поддержки Украины на €1,2 млрд в течение трёх лет. Она предусматривает помощь энергетике и водоснабжению, восстановлению инфраструктуры и сотрудничеству компаний двух стран. Это отдельная программа, не входящая в объявленный Йеттеном военный пакет.