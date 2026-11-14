Беспилотник атаковал торговое судно под флагом Палау в территориальных водах Румынии. Инцидент произошёл в ночь на 14 ноября в Чёрном море, примерно в 12 километрах к северу от населённого пункта Сфынту-Георге. В результате удара повреждения получило грузовое оборудование корабля, при этом никто из членов экипажа не пострадал, сообщает румынский телеканал Digi24.

По информации журналистов, атаке подверглось судно Larissa 1, которое направлялось в порт Сулина с конечным пунктом назначения на Украине. После попадания беспилотника пожара на борту не возникло. Капитан сообщил, что все моряки остались невредимы, а основной удар пришёлся на грузовой кран, используемый для погрузки и разгрузки товаров.

Министр обороны Румынии Раду Опря подтвердил, что власти получили информацию об атаке ещё ночью. При этом он отметил, что установить происхождение беспилотника удастся только после завершения проверки.

«Мы постоянно получаем информацию. Я был проинформирован и прошлой ночью о том, что судно подверглось удару беспилотника. Пострадавших и человеческих жертв там нет», — заявил глава оборонного ведомства.

Опря добавил, что румынские военные совместно с береговой охраной и МВД постоянно отслеживают беспилотники, приближающиеся к территории страны и её морским границам. Только за предыдущий день в уезде Тулча объявляли как минимум два предупреждения об угрозе со стороны дронов.

Ранее Life.ru сообщал, что на борту химического танкера Wine Trader, пострадавшего от удара беспилотника у побережья Румынии, обнаружили человеческие останки. Находку сделали рабочие судоремонтного предприятия в болгарской Варне, куда повреждённое судно доставили в начале ноября. Для установления личностей погибших были назначены генетические экспертизы.