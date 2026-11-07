На борту химического танкера Wine Trader, пострадавшего от удара беспилотника у побережья Румынии, обнаружили сильно повреждённые человеческие останки. Находку сделали рабочие судоремонтного предприятия в болгарской Варне, куда судно доставили в начале ноября. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы, сообщила окружная прокуратура Варны.

Останки находились среди разрушенных конструкций корабля. Их обнаружили во время расчистки повреждённых помещений перед ремонтом. Болгарские следователи начали расследование, при этом отдельное производство по обстоятельствам происшествия ведётся в Румынии. В прокуратуре уточнили, что граждан Болгарии среди членов экипажа не было. Точное число обнаруженных погибших ведомство не назвало.

Ранее Life.ru сообщал, что после пожара на Wine Trader 15 октября без вести пропали семеро моряков, а ещё пятерых удалось спасти. Судно под флагом Сан-Марино находилось в Чёрном море приблизительно в 24 километрах к юго-востоку от румынского порта Сулина. После возникновения пожара экипаж подал сигнал бедствия, к месту происшествия направили спасательные суда и вертолёты. Поиски осложняли высокие волны и сильный ветер.

Спасённых моряков впоследствии доставили вертолётом в румынский порт Констанца. У одного из них диагностировали ожоги головы, другой получил лёгкое отравление дымом. Остальные трое не имели видимых повреждений. Для обследования танкера спасатели планировали высадить на палубу дополнительную группу с вертолёта.