Беспилотник врезался в жилой дом в Пензенской области, пострадала женщина
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Женщина пострадала в результате падения беспилотника на жилой дом в Пензенском районе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
«При падении беспилотник врезался в жилой дом. Пострадала женщина. К счастью, ранение оказалось легким и госпитализация не потребовалась», — написал глава региона.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Специалисты уже восстановили нарушенное электро- и газоснабжение.
Глава региона напомнил жителям, что приближаться к обломкам беспилотников и прикасаться к ним смертельно опасно. При обнаружении фрагментов БПЛА необходимо звонить по номеру 112. Мельниченко также подчеркнул, что фото- и видеосъёмка полётов дронов, мест их падения и обломков запрещена.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 23 ноября в Пензенской области уничтожили два беспилотника. В отражении воздушной атаки участвовали силы противовоздушной обороны Минобороны России и мобильные огневые группы.