Женщина пострадала в результате падения беспилотника на жилой дом в Пензенском районе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«При падении беспилотник врезался в жилой дом. Пострадала женщина. К счастью, ранение оказалось легким и госпитализация не потребовалась», — написал глава региона.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Специалисты уже восстановили нарушенное электро- и газоснабжение.

Глава региона напомнил жителям, что приближаться к обломкам беспилотников и прикасаться к ним смертельно опасно. При обнаружении фрагментов БПЛА необходимо звонить по номеру 112. Мельниченко также подчеркнул, что фото- и видеосъёмка полётов дронов, мест их падения и обломков запрещена.