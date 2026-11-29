В сторону Московского региона за 14 часов направлялись 542 беспилотника. Большую часть воздушных целей российские военные нейтрализовали ещё на дальних подступах, а непосредственно на подлёте к столице уничтожили 105 дронов. Такие данные привёл мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, массированная атака продолжалась с 17:00 28 ноября до 07:00 29 ноября. Всё это время силы противовоздушной обороны Минобороны России отражали налёт, перехватывая беспилотные аппараты на разных рубежах.

«В период с 17:00 28 ноября по 7:00 29 ноября в сторону Московского региона летели 542 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве», — сообщил Собянин.

Ранее Собянин дважды за ночь сообщал об уничтожении групп украинских беспилотников. По данным градоначальника, на местах падения обломков работали сотрудники экстренных служб.