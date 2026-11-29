Собянин сообщил об уничтожении ещё 19 БПЛА на подлёте к Москве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 19 беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об отражении очередной атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.
С учётом предыдущего сообщения столичного мэра общее число уничтоженных беспилотников с полуночи 29 ноября достигло 36.
Ранее Life.ru писал, что российские военные отразили атаку 17 беспилотников на Москву. Средства ПВО Минобороны РФ перехватили воздушные цели на подлёте к столице. На места падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.
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