Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 19 беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об отражении очередной атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.

С учётом предыдущего сообщения столичного мэра общее число уничтоженных беспилотников с полуночи 29 ноября достигло 36.

Ранее Life.ru писал, что российские военные отразили атаку 17 беспилотников на Москву. Средства ПВО Минобороны РФ перехватили воздушные цели на подлёте к столице. На места падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.