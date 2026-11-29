Силы противовоздушной обороны нейтрализовали 17 беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 28 ноября в сторону Московского региона направлялись 462 беспилотника, из которых 123 были уничтожены непосредственно на подлёте к столице. Как сообщал Собянин, массированная атака продолжалась восемь часов. Большую часть воздушных целей обезвредили на дальних подступах.