ПВО сбила 17 беспилотников, направлявшихся к Москве
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Силы противовоздушной обороны нейтрализовали 17 беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
«ПВО Минобороны сбили 17 беспилотников, летевших на Москву», — написал он.
На местах падения обломков уничтоженных БПЛА работают экстренные службы, добавил градоначальник.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 28 ноября в сторону Московского региона направлялись 462 беспилотника, из которых 123 были уничтожены непосредственно на подлёте к столице. Как сообщал Собянин, массированная атака продолжалась восемь часов. Большую часть воздушных целей обезвредили на дальних подступах.
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