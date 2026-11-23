Отражена ночная атака ВСУ на Пензенскую область
Губернатор Мельниченко: В Пензенской области за ночь уничтожили два беспилотника
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Силы противовоздушной обороны Минобороны России и мобильные огневые группы уничтожили два беспилотника за ночь на территории Пензенской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Глава области поблагодарил военнослужащих, которые обеспечивают безопасность местных жителей и отражают атаки беспилотников. Мельниченко также обратился к населению с предупреждением об опасности обломков сбитых дронов. Он призвал граждан не приближаться к обнаруженным фрагментам и ни в коем случае не трогать их.
«Ещё раз напоминаю о том, что не нужно снимать на видео или фотографировать, а тем более — трогать обломки сбитого БПЛА. При обнаружении их звоните по телефону 112 и вызывайте специалистов», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал об объявлении беспилотной опасности сразу в четырёх регионах России. Угроза атак БПЛА была зафиксирована в Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае и Башкирии. В Екатеринбурге жители слышали звуки сирен, а аэропорт Кольцово временно закрыли на приём и отправку самолётов. Населению рекомендовали следить за официальными оповещениями и при угрозе атаки укрываться в безопасных помещениях.