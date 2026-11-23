Силы противовоздушной обороны Минобороны России и мобильные огневые группы уничтожили два беспилотника за ночь на территории Пензенской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Глава области поблагодарил военнослужащих, которые обеспечивают безопасность местных жителей и отражают атаки беспилотников. Мельниченко также обратился к населению с предупреждением об опасности обломков сбитых дронов. Он призвал граждан не приближаться к обнаруженным фрагментам и ни в коем случае не трогать их.

«Ещё раз напоминаю о том, что не нужно снимать на видео или фотографировать, а тем более — трогать обломки сбитого БПЛА. При обнаружении их звоните по телефону 112 и вызывайте специалистов», — говорится в сообщении.