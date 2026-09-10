Беспилотник ВСУ повредил крышу Аварского театра в Махачкале

Крышу Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы в Махачкале повредил дрон. После попадания беспилотника начался пожар, который потушили сотрудники МЧС. Об этом сообщил директор театра Магомед Бисавалиев.

«Спасибо всем, кто беспокоится, пишет и звонит по новостям из Аварского театра. БПЛА попал на крышу нашего здания, окна здания от взрывной волны сбиты, силы МЧС оперативно потушили пожар. Создана комиссия, оценивается ущерб», — пишет он в своём телеграм-канале.

Ранее в Белгородской области атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) привели к ранениям человека и повреждениям в нескольких округах региона. Под ударом оказались жилые дома, автомобили, предприятия и социальные объекты. В Шебекино пострадал мужчина, находившийся в легковом автомобиле во время атаки БПЛА. На территории города повреждены ещё несколько машин, предприятие и частный дом.