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Опубликовано 10 сентября, 04:24

Беспилотник ВСУ повредил крышу Аварского театра в Махачкале

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Крышу Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы в Махачкале повредил дрон. После попадания беспилотника начался пожар, который потушили сотрудники МЧС. Об этом сообщил директор театра Магомед Бисавалиев.

«Спасибо всем, кто беспокоится, пишет и звонит по новостям из Аварского театра. БПЛА попал на крышу нашего здания, окна здания от взрывной волны сбиты, силы МЧС оперативно потушили пожар. Создана комиссия, оценивается ущерб», — пишет он в своём телеграм-канале.

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