В Махачкале обломки БПЛА вызвали возгорание портовой инфраструктуры
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Падение обломков БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) привело к возгораниям портовой инфраструктуры и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Огонь потушен, пострадавших нет. Об этом сообщил врио главы Дагестана Фёдор Щукин.
«Сегодня ПВО отразила атаку вражеских БПЛА, все воздушные цели уничтожены», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров ВСУ на набережную пострадали восемь человек. Пятерых из них госпитализировали, троим помощь оказали на месте. Кроме того, атака привела к возгоранию на набережной города.
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