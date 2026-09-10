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Опубликовано 10 сентября, 04:19

В Махачкале обломки БПЛА вызвали возгорание портовой инфраструктуры

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Падение обломков БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) привело к возгораниям портовой инфраструктуры и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Огонь потушен, пострадавших нет. Об этом сообщил врио главы Дагестана Фёдор Щукин.

«Сегодня ПВО отразила атаку вражеских БПЛА, все воздушные цели уничтожены», — написал он в своём телеграм-канале.

Угроза жизни пострадавших при атаке БЭК на Сочи исключена
Угроза жизни пострадавших при атаке БЭК на Сочи исключена

Ранее в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров ВСУ на набережную пострадали восемь человек. Пятерых из них госпитализировали, троим помощь оказали на месте. Кроме того, атака привела к возгоранию на набережной города.

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Алена Пенчугина
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