В Махачкале обломки БПЛА вызвали возгорание портовой инфраструктуры

Падение обломков БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) привело к возгораниям портовой инфраструктуры и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Огонь потушен, пострадавших нет. Об этом сообщил врио главы Дагестана Фёдор Щукин.

«Сегодня ПВО отразила атаку вражеских БПЛА, все воздушные цели уничтожены», — написал он в своём телеграм-канале.