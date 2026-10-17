Беспилотник ВСУ влетел в квартиру многоэтажки в Энергодаре

В Энергодаре беспилотник влетел прямо в квартиру жилой многоэтажки на улице Воинов-интернационалистов. Помещение получило повреждения, однако пожара удалось избежать. Об атаке со стороны ВСУ сообщил глава города Максим Пухов в своём канале в MAX.

«Сегодня украинские боевики вновь атаковали мирный город. Под удар попала жилая многоэтажка по улице Воинов-интернационалистов. Беспилотник влетел непосредственно в квартиру», — написал градоначальник.

По словам Пухова, в результате попадания дрона пострадало жилое помещение, но возгорания не произошло. Мэр также обвинил украинских военных в целенаправленных атаках на гражданскую инфраструктуру. По его словам, жилые дома и социальные объекты Энергодара уже неоднократно оказывались под ударами беспилотников.

Энергодар расположен рядом с Запорожской атомной электростанцией. В городе регулярно сообщают об атаках дронов, в том числе на жилые кварталы и коммунальные объекты.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем происшествии в Энергодаре. В июле FPV-дрон попал в квартиру на улице Лесной. Тогда один из местных жителей получил ранение. Его состояние врачи оценивали как стабильное.