ВСУ ударили артиллерией возле стадиона в Энергодаре, есть пострадавшие

Три мирных жителя получили ранения в результате артиллерийского обстрела Энергодара в Запорожской области. Украинские военные нанесли четыре удара по району стадиона «Старт», сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, атака произошла 13 октября в промежутке с 15:10 до 15:30 по московскому времени. Под огнём оказалась территория возле спортивного объекта.

«В результате обстрела пострадали трое гражданских. У них осколочные ранения, акубаротравма, переломы костей», — рассказал градоначальник.

Всех раненых госпитализировали. Сейчас они проходят медицинское обследование, специалисты уточняют тяжесть полученных травм.

Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Под удар попадают жилые кварталы, транспорт и объекты городской инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал о гибели мирного жителя после удара ВСУ по рынку в Энергодаре. 6 сентября мужчина скончался в больнице от полученных ранений. Общее число пострадавших при той атаке достигло девяти человек.