Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 05:57

Беспилотники сбили над Самарской областью, повреждены частные дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Ночная атака беспилотников привела к повреждениям частных домов в Самарской области. По предварительным данным, никто из жителей не погиб и не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в «Максе».

По его информации, беспилотные летательные аппараты были ликвидированы над территорией области. Последствия атаки сейчас оценивают оперативные службы.

Глава региона уточнил, что повреждения зафиксированы у частных домов. Данные о характере и масштабе ущерба пока не приводятся.

Украинский БПЛА уничтожили на подлёте к Пензе
Украинский БПЛА уничтожили на подлёте к Пензе

Ранее Life.ru информировал, что за сутки 29 сентября системы ПВО сбили 21 украинский БПЛА над регионами РФ. Кроме того, беспилотники уничтожались над акваторией Чёрного моря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar