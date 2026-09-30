Беспилотники сбили над Самарской областью, повреждены частные дома

Ночная атака беспилотников привела к повреждениям частных домов в Самарской области. По предварительным данным, никто из жителей не погиб и не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в «Максе».

По его информации, беспилотные летательные аппараты были ликвидированы над территорией области. Последствия атаки сейчас оценивают оперативные службы.

Глава региона уточнил, что повреждения зафиксированы у частных домов. Данные о характере и масштабе ущерба пока не приводятся.