Беспилотники сбили над Самарской областью, повреждены частные дома
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art
Ночная атака беспилотников привела к повреждениям частных домов в Самарской области. По предварительным данным, никто из жителей не погиб и не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в «Максе».
По его информации, беспилотные летательные аппараты были ликвидированы над территорией области. Последствия атаки сейчас оценивают оперативные службы.
Глава региона уточнил, что повреждения зафиксированы у частных домов. Данные о характере и масштабе ущерба пока не приводятся.
Ранее Life.ru информировал, что за сутки 29 сентября системы ПВО сбили 21 украинский БПЛА над регионами РФ. Кроме того, беспилотники уничтожались над акваторией Чёрного моря.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.