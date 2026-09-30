Украинский БПЛА уничтожили на подлёте к Пензе
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Силы ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы ночью уничтожили беспилотник на подлёте к Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования.
Накануне днём российские системы ПВО уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России и акваторией Чёрного моря. Беспилотники сбивали над Белгородской и Курской областями.
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