На Кубани перекрыли несколько дорог после атаки БПЛА на нефтебазу

Движение транспорта перекрыли на нескольких улицах станицы Павловской Краснодарского края из-за ликвидации последствий атаки БПЛА на нефтебазу. Об этом сообщил глава района Роман Парахин.

Проезд закрыт по улице Проезжей — от Рабочей до Гладкова, по Ленина — от элеватора до места происшествия. На Промышленной перекрыт участок от Ленинградской до Молодёжной, включая дорогу под мостом. Кроме того, движение остановлено по улице Гладкова — от Жлобы до Проезжей. Водителей попросили заранее выбирать пути объезда.

По словам Парахина, беспилотники атаковали территорию нефтебазы в станице Павловской около 03:12. Для ликвидации последствий создан муниципальный штаб, на месте работают оперативные и экстренные службы. Предварительно, погибших и пострадавших нет, угрозы для жителей станицы также не зафиксировано.