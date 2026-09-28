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Опубликовано 28 сентября, 08:05

На Кубани перекрыли несколько дорог после атаки БПЛА на нефтебазу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Движение транспорта перекрыли на нескольких улицах станицы Павловской Краснодарского края из-за ликвидации последствий атаки БПЛА на нефтебазу. Об этом сообщил глава района Роман Парахин.

Проезд закрыт по улице Проезжей — от Рабочей до Гладкова, по Ленина — от элеватора до места происшествия. На Промышленной перекрыт участок от Ленинградской до Молодёжной, включая дорогу под мостом. Кроме того, движение остановлено по улице Гладкова — от Жлобы до Проезжей. Водителей попросили заранее выбирать пути объезда.

По словам Парахина, беспилотники атаковали территорию нефтебазы в станице Павловской около 03:12. Для ликвидации последствий создан муниципальный штаб, на месте работают оперативные и экстренные службы. Предварительно, погибших и пострадавших нет, угрозы для жителей станицы также не зафиксировано.

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Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке БПЛА на Краснодарский край. После удара сразу на трёх предприятиях вспыхнули пожары.

Больше новостей о пожарах, авариях и последствиях чрезвычайных происшествий — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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