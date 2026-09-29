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Опубликовано 29 сентября, 20:40

За день системы ПВО сбили 21 украинский БПЛА над регионами РФ

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день системы ПВО сбили 21 украинский БПЛА над регионами РФ и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.

«[БПЛА сбиты] над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на Севастополь. Средства ПВО уничтожили два БПЛА. Пострадавших нет.

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Матвей Константинов
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