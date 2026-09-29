За день системы ПВО сбили 21 украинский БПЛА над регионами РФ
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день системы ПВО сбили 21 украинский БПЛА над регионами РФ и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.
«[БПЛА сбиты] над территориями Белгородской, Курской областей и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на Севастополь. Средства ПВО уничтожили два БПЛА. Пострадавших нет.
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