Развожаев: ВС РФ отразили атаку на Севастополь, сбиты два БПЛА
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
ВС России отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Пострадавших нет.
«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ на Севастополь», — написал он в «Максе».
Ранее Минобороны отчиталось об успехах российских зенитчиков минувшей ночью. Сбиты 129 украинских беспилотника самолётного.
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