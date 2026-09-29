Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 20:25

Развожаев: ВС РФ отразили атаку на Севастополь, сбиты два БПЛА

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ВС России отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Пострадавших нет.

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ на Севастополь», — написал он в «Максе».

«Немного проворонили»: В Раде признали бессилие против реактивных «Гераней»
«Немного проворонили»: В Раде признали бессилие против реактивных «Гераней»

Ранее Минобороны отчиталось об успехах российских зенитчиков минувшей ночью. Сбиты 129 украинских беспилотника самолётного.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Михаил Развожаев
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar