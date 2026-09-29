Развожаев: ВС РФ отразили атаку на Севастополь, сбиты два БПЛА

ВС России отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Пострадавших нет.

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ на Севастополь», — написал он в «Максе».

Ранее Минобороны отчиталось об успехах российских зенитчиков минувшей ночью. Сбиты 129 украинских беспилотника самолётного.