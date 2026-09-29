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Опубликовано 29 сентября, 05:31

Ночная атака на семь направлений: ПВО уничтожила 129 дронов над Россией

Минобороны: За ночь над Россией уничтожили 129 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Воздушные цели обнаруживали над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Смоленской областями. Работа противовоздушной обороны также велась над Крымом и акваторией Чёрного моря. По данным военного ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 28 сентября до 08:00 мск 29 сентября.

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Накануне Life.ru сообщал об уничтожении за ночь 254 украинских беспилотников над российскими регионами. Тогда средства ПВО работали над 17 регионами, Крымом, Краснодарским краем, а также над Чёрным и Азовским морями.

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