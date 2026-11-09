В ночь на 9 ноября украинские беспилотники уничтожили в Миллеровском, Тарасовском и Неклиновском районах Ростовской области. Об этом губернатор Юрий Слюсарь сообщил в MAX.

Энергетики вернули свет в Волошинское и Титовское сельские поселения, оставшиеся без электричества после предыдущей атаки. В Сулинском сельском поселении восстановительные работы ещё продолжаются.

По утренним данным губернатора, участок федеральной трассы Р-280 «Новороссия» у реки Миус оставался закрытым. Дорожники продолжали ремонт после атаки 8 ноября.

Накануне обломки беспилотников повредили покрытие моста через Миус на 97-м километре трассы. Повреждения получили и два гусеничных крана, люди не пострадали.